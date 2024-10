Conceito simplificado e enraizado na oferta do preço da armação já com as lentes graduadas incluídas. Assim se apresenta a Opticenter, da rede Alberto Oculista, que inaugurou esta manhã a primeira loja na Madeira, no Centro Comercial Marina Shopping, e prepara-se já para a sua expansão em solo regional, com a abertura do segundo espaço.

“Vamos abrir uma segunda loja muito em breve também no Funchal, embora não na baixa. Será uma surpresa”, revelou ao JM Miguel Caires, CEO do Grupo Alberto Oculista, adiantando que obra está em fase de conclusão e que a abertura deverá realizar-se ainda este ano.

A Opticenter, empresa portuguesa com mais de 20 anos, nasceu no Norte de Portugal e foi adquirida pela Alberto Oculista há cerca de 3 anos, numa altura em que a empresa detinha 23 lojas. Hoje, a marca conta com 40 espaços em todo o território nacional.

Confiante no sucesso da marca, que oferece um conceito “simplificado”, Miguel Caires realça o facto de a nova loja trazer ao mercado da ótica na Região uma “lufada de ar fresco”.

“Esta é uma marca que foi crescendo consideravelmente e que está muito focada e concentrada na relação de qualidade preço que apresenta ao mercado e que se tem diferenciado precisamente por ter uma gama de marcas próprias de excelente qualidade a um imbatível preço”, denotou. “Temos preços desde os 25 euros, armação com lentes incluídas, até 459 euros”, elucidou.