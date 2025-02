OPRAM: Porto da Cruz Trail Team recebe carrinha

A Associação do Porto da Cruz Trail Team, no âmbito do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM) 2021, recebeu duas carrinhas elétricas de 9 lugares, uma cerimónia que contou com a presença do diretor regional de Desporto, David Gomes, e do coordenador OPRAM da Secretaria Regional das Finanças, João Ribeiro.

A entrega de ambos os veículos foi o culminar da proposta vencedora OPRAM276 - Porto da Cruz a Mexer.

“A Associação do Porto da Cruz Trail Team desenvolve atividades desportivas e de lazer na freguesia, em várias faixas etárias, que vão dos 6 aos 80 anos, contudo, devido às características orográficas da freguesia, a deslocação torna-se por vezes difícil, pelo que, com estas duas viaturas, a referida entidade pretende fomentar a prática desportiva para os mais jovens e garantir a manutenção da forma física para os menos jovens, apostando nas energias renováveis, procurando também salvaguardar e proteger o meio ambiente”, dá conta a Direção Regional de Desporto.