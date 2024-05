A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura (SRTC/DRC) promove pela primeira vez, em 2024, um ciclo de programação operática na Fortaleza de São João Baptista do Pico, designado “Ópera no Pico”. Trata-se de um novo evento de ópera com programas variados, que pretende contribuir para a projeção e valorização desta forma de arte total, cruzando tradição e vanguarda nas récitas ao ar livre na Fortaleza do Pico, com experiências marcantes que potenciem a criação de novos públicos.

A mais recente proposta da SRTC/DRC para a Fortaleza do Pico é materializada através da Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy, prevê a realização de quatro espetáculos de ópera coincidentes com as noites do “Festival Atlântico” em junho (dias 1, 8, 15 e 22), festividade promovida pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo.

Serão assim apresentados quatro concertos com programas diferenciados, contando com a participação de cantores da Região assim como convidados da Holanda, Inglaterra e de Portugal Continental. As magníficas vozes serão acompanhadas por diferentes formações de instrumentistas, tais como trios e/ou quartetos de cordas, quinteto de sopros e de metais com piano.

A programação apresentada por esta Associação Cultural e Artística propõe assim novos olhares a partir da “matéria” operática, num formato atrativo que culmina com o espetáculo pirotécnico sobre a baía do Funchal, com vista a partir da Fortaleza do Pico.

Todos os concertos têm todos início pelas 21 horas (o recinto abre às 20 horas) com término até às 22h10, proporcionando, assim, oportunidade aos espectadores de se posicionarem de modo a assistir ao espetáculo de fogo de artifício. Os bilhetes podem ser adquiridos por 5 euros no local do concerto, no Posto do Turismo da Avenida Arriaga, na Direção Regional da Cultura e no Fórum Madeira. A lotação de cada espetáculo está limitada às 200 pessoas e este é um evento não aconselhável a pessoas portadoras de mobilidade reduzida.

A primeira récita do projeto acontece amanhã, dia 1 de junho, às 21 horas, com o título “Três Divas, Três Estilos”. No espetáculo serão apresentados temas de Óperas clássicas, famosos musicais e temas de jazz, com as vozes de Micaela Abreu, Tatiana Vizir e Vânia Fernandes, acompanhado por um trio de cordas e piano (o violinista Andrei Vizir, o violoncelista László Szepesi, e Anikó Harangi ao piano).

O conceito do concerto caracteriza-se por criar uma fusão de três estilos musicais distantes, que resulte num alinhamento divertido, às vezes inesperado e, que agrade os amantes da música sem fronteiras. A panóplia musical apresenta árias das Óperas “La Boheme”, “Gianni Schicchi” do Giacomo Puccini, “Lakmé “ de Léo Delibes, “ Candide “ do Leonard Bernstein, atravessa o mundo dos musicais como “ The Old Maid and a Tief” de Gian Carlo Menotti, “Sunset Boulevard” e “Cats” de Andrew Lloyd Webber com surpresas de temas de jazz.