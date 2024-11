OP: Funchal entrega 20 camas articuladas à Associação Causa Social

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, apresentou, hoje, o quinto projeto vencedor do Orçamento Participativo Funchal (OP) 2023-2024- “Idade Com Dignidade”, o 2.º projeto classificado entre 7 projetos inseridos na Categoria Sénior, contando com um investimento de, aproximadamente, 23.200€.

O projeto consiste na dotação da Oficina Regional de Ajudas Técnicas, promovido pela Associação Causa Social, com 20 camas articuladas, 20 colchões e 20 mesas de refeição, para gestão e empréstimo a idosos dependentes, sem capacidade financeira para as adquirir.

Cristina Pedra salientou a importância do Orçamento Participativo como um instrumento de democracia ativa, que permite responder às necessidades identificadas pela população. “O Orçamento Participativo permite que associações, como a Causa Social, vejam as necessidades das pessoas e proponham os investimentos necessários.”

Além disso, a presidente realçou o impacto dos projetos apoiados pelo OP, que promovem uma melhor qualidade de vida para a população, especialmente para os mais idosos. “Estas causas são muito importantes porque permitem uma melhor qualidade de vida para aqueles que são menos jovens. Uma cama articulada, por exemplo, significa mais conforto para pessoas com maior grau de dependência, contribuindo, de forma fundamental, para o seu bem-estar.”

Cristina Pedra reforçou ainda que o OP 2023/2024 contou com um investimento de 550 mil euros, o maior valor registado até então, e enfatizou o aumento para 600 mil euros na edição de 2024/2025. “O nosso objetivo é garantir que esses 600 mil euros sejam gastos e destinados a projetos que apoiem as necessidades da população do município”, reforçou.

A autarca afirma que “isto só é possível através do voto da população” ao que ainda relembrou que, neste momento, está em curso a votação pública para os projetos do Orçamento Participativo 2024-2025 apelando à participação ativa dos cidadãos.

Destaca-se que, dos 14 projetos vencedores, cinco já receberam os respetivos prémios por parte da autarquia.