A Associação Artística de Solidariedade Social, Olho.Te sediada no Bairro da Nazaré assinala hoje pelas 18h30, o seu 10º aniversário, no Parque Urbano da Nazaré com a apresentação oficial do novo site da Associação. A mesma teve início a 15 de outubro de 2013 enquanto projeto que envolveu toda a comunidade em diversas atividades artísticas, culturais e comunitárias. Desde a Sopa Comunitária, à exposições de fotografias, atividades ao ar livre com Zumba e Body Combat e ações de limpeza por todo o Bairro.

Devido à grande receptividade da população, transformaram em 2014 o projeto em Associação, sendo um dos principais fundadores Hugo Castro Andrade, que possui mestrado em Teatro e Comunidade.

“A missão da Olho.Te é de promover a inclusão social, principalmente através das práticas teatrais, artísticas, lúdico-pedagógicas e solidárias, valorizando e habilitando os atores sociais de modo a fomentar o seu espírito empreendedor e facilitar a sua socialização, tendo como fim último uma melhor qualidade de vida e o exercício pleno de cidadania”, refere a atual Presidente da Direção, Cristina Loja

A Associação tem atualmente 217 associados/as, celebrando uma década de projetos e iniciativas inovadoras que contribuíram para a melhoria das condições de vida de quem reside no Bairro da Nazaré. Alguns dos projetos mais marcantes passam pelo Documentário “L’Ego do meu Bairro”, “Fala Burka Fala” e o projeto “Luz ao Fundo do Túnel”.

“São muitas as atividades realizadas e as que pretendemos ainda realizar. É de salientar que temos contado ao longo dos anos com o apoio e parceria de diferentes entidades como a Câmara Municipal do Funchal, IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira - EPERAM, Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, NOS Madeira, Junta de Freguesia de São Martinho, Casa do Povo, Centro Comunitário de São Martinho e Várzea, Paróquia da Nazaré, PSP, entre outras entidades públicas e privadas. O nosso objetivo continua a ser projetar não só o Bairro da Nazaré mas também a Cidade do Funchal, apostando em eventos internacionais no âmbito da Arte e Comunidade,como o I Encontro Internacional de Teatro e Comunidade e Artes Participativas a realizar nos dias 2,3 e 4 de outubro”, refere a Direção da Associação.