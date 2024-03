O Diretor Regional de Ambiente e Ação Climática, Manuel Ara Oliveira, liderou uma iniciativa que decorreu hoje no Parque Empresarial da Cancela que consistiu na entrega do guia de boas práticas ambientais para oficinas de manutenção e reparação de veículos automóveis.

Esta publicação permite aos empresários do sector terem acesso a um conjunto de diretrizes e recomendações úteis para o melhor desempenho ambiental da atividade, oferecendo um serviço com melhor qualidade e segurança ao cliente e contribuindo harmoniosamente para o equilíbrio necessário entre o desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental.

“A visita surge na sequência de um trabalho que tem vindo a ser feito desde há alguns anos a esta parte de acompanhamento nas oficinas, que são um setor relevante na área do ambiente, não só pelo número, pois estamos a falar de duas centenas ou mais de oficinas, mas também pelo tipo de resíduos e quantidade”, disse o responsável à margem da iniciativa.

“São resíduos perigosos, como óleos usados, baterias e outros materiais que têm um forte potencial de contaminação, quer a qualidade do ar quer a qualidade das águas e, nesse sentido, preventivamente, temos atuado nas oficinas”, lembrou Manuel Ara Oliveira.

“Trouxemos um manual de boas práticas no âmbito da inspeção ambiental, que dá uma oportunidade de esclarecer e informar os agentes económicos, pois diz precisamente que tipo de procedimentos se devem ter, quais são as boas práticas, e até contém os contatos do operadores devidamente licenciados para recolher os resíduos e quais os equipamentos que devem existir nas oficinas, como separadores de óleos, equipamentos de filtragens da qualidade do ar, entre outros.