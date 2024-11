OE2025: PCP apresenta proposta para garantir ‘ferry’ entre a Madeira e o Continente

“O PCP apresentou em sede de discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2025 uma proposta para que durante o próximo ano, o Governo da República assegure a existência de uma linha marítima regular de transporte de passageiros entre a Ilha da Madeira e o Continente português”, disse Ricardo Lume citado em comunicado de imprensa.

Segundo a Constituição da República Portuguesa, cabe ao Estado promover a correção das desigualdades derivadas da insularidade distante no território português. É neste pressuposto que o Governo da República deve de garantir os transportes regulares e acessíveis para a mobilidade dos portugueses no interior do território nacional e, em particular, para os residentes nas ilhas, recorda-se na referida nota.

“O estabelecimento de um serviço de transporte marítimo de passageiros entre a Ilha da Madeira e o Continente português é de importância nacional, e corresponde a uma prioridade estratégica para favorecer a coesão e integração nacional e é uma justa aspiração do povo madeirense”, acrescentou o dirigente comunista.

Ricardo Lume concluiu referindo que “é importante que esta justa reivindicação seja aprovada e executada, pois é inconcebível que uma região insular e ultra periférica como a nossa não tenha uma ligação marítima de passageiros com o Continente”.

“Agora vamos ver quais os partidos que na Assembleia da República efetivamente defendem os interesses da nossa Região votando favoravelmente a esta proposta que garante a ligação marítima de passageiros entre a Madeira e o Continente”, rematou Ricardo Lume, que liderou uma ação política realziada hoje junto ao Porto do Funchal.