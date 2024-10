OE2025: Albuquerque afirma que negociações com Montenegro continuam a decorrer

O presidente do Governo Regional e líder do PSD-Madeira admite que vai presidir a abertura do Congresso do partido que decorre no próximo fim de semana, mas refere que, quanto ao resto, “vamos ver como é que as coisas vão decorrer”.

Albuquerque, que falava esta tarde, à margem de uma visita à CFARMA, no edifício dos Viveiros, disse que se a conjuntura estiver favorável, é provável que concorra à mesa do Congresso. Na ocasião, referiu que decorrem várias conversações em relação ao Orçamento de Estado 2025.

“Neste momento, temos urgência na solução de duas ou três áreas que iriam ficar remetidas para a Revisão da Lei das Finanças Regionais e é preciso resolver um conjunto de questões que têm a ver com o próximo ano económico”, destacou o governante que, nesta visita, se fez acompanhar do secretário regional Eduardo Jesus.

Albuquerque destacou que “estamos a negociar um Orçamento cujo quadro político não está definido”. Ou seja, “ não se save ainda se o OE vai ser aprovado. Se é este o OE que vai ser aprovado e quais os acordos que vão decorrer na especialidade e que podem mudar este Orçamento”.

Esta situação de indefinição “não é boa para o País”, afirmou ainda Miguel Albuquerque. Isto tendo em conta que este é o primeiro ano de um Governo cujo principal objetivo no primeiro ano é ter o seu OE aprovado.