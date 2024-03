“Captar vocações para a área das engenharias” é o principal objetivo da atividade ‘Há Engenharia em Mim’, um projeto-piloto da Ordem dos Engenheiros (OE) – Região Norte, que começou em novembro de 2022 em território nacional e que, hoje, pela primeira vez, se realiza na Madeira. O palco escolhido para esta ‘estreia’ foi a Escola Secundária Francisco Franco e envolveu alunos do 11.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias.

Trata-se de uma atividade que procura, sobretudo, estimular nos estudantes o sentido prático pela engenharia, numa vertente lúdico-pedagógica ‘hands on’, aliando o raciocínio lógico-abstrato ao saber-fazer, tendo por base uma ferramenta de aprendizagem intitulada STEAM- Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics – Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

“A iniciativa surge como resposta a uma falta de vocação para a área das engenharias e (...) procuramos motivar os alunos que ainda estão a escolher qual será a sua área para conseguirem experimentar e perceber que aquilo que aprendem nos laboratórios de Físico-Química e que se faz com a matemática e com os cálculos tem uma aplicação prática”, explicou ao JM Bento Aires, presidente do Conselho Diretivo da OE- Região Norte, confiante de que, mesmo ainda numa fase inicial, o programa, o qual conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República, dará os seus frutos.

“Tenho a certeza de que estamos a captar vocações para a engenharia”, regozijou-se.

50 escolas em espera

Volvidos quase dois anos do seu arranque do projeto – que começou em Bragança – , a iniciativa já percorreu 40 escolas do país, num total de cerca de 1.500 alunos do ensino básico e secundário. E a OE- Região Norte promete não parar por aqui, até porque há uma cerca de cinco dezenas de estabelecimentos de ensino que aguardam para participar.

Para Miguel Branco, presidente da secção regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, que endereçou o convite à OE-Região Norte, esta é uma forma de a Ordem se mostrar à sociedade, “numa tentativa interessante de, com novas tecnologias, despertar o interesse dos jovens para serem os engenheiros do futuro, através de uma ação muito prática para perceberem o quão importante é a engenharia para garantir o futuro de todos nós”, sublinhou.

Outras escolas em breve

Mediante o sucesso desta primeira atividade na Região, o engenheiro admite haver a possibilidade de replicá-la, dentro em breve, em outras escolas da Região.

Coube a Anabela Conde, coordenadora do ‘Há Engenharia em Mim’, sintetizar aquilo que os discentes são desafiados a fazer, servindo-se de pequenos protótipos que visam encontrar soluções para pequenos problemas da vida quotidiana.

“São projetos de engenharia, mas à escala deles. E, portanto, é um pouco o despertar o ‘hands on’, o trabalhar a matemática, a física, a robótica e a eletrónica, apenas com a ferramenta lego”, elucidou. Refira-se que a iniciativa é desenvolvida em tempo real por um número máximo de 25 alunos, num timing de 90 minutos.

Um desafio que os alunos, ao JM, se mostraram entusiasmados por fazer, conforme revelou João Sousa, aluno do 11.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias com Geometria Descritiva, que, pese embora ainda não tenho decidido sobre o seu futuro profissional, pondera seguir Engenharia Aeronáutica.

“É importante, porque este tipo de atividades ajuda-nos a escolher qual o nosso curso futuro e a ter uma noção daquilo que nos vamos deparar na profissão. E é uma coisa que nós gostamos e vamos aproveitar a oportunidade”, constatou.