Machico será palco, nos dias 6, 7 e 8 de junho, da 18.ª edição do Mercado Quinhentista, um evento que em 2018 recebeu a ‘Medalha de Ouro’ de Mérito Turístico atribuída pelo Governo Regional da Madeira.

Liderado pela Escola Básica e Secundária de Machico, o certame envolve 14 escolas do concelho e várias instituições do município.

Hoje, na apresentação deste cartaz cultural regional, Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, elogiou este “evento que se afirma em várias vertentes”, não só pelo mérito e trabalho feito dentro da escola, como também pelo envolvimento de um projeto que nasce na escola e que se expande na sociedade. “Projetos desta natureza contribuem para pessoas mais bem formadas”, considerou o governante, que aproveitou a ocasião para destacar o tema desta edição - ‘Mesteres: O saber nas mãos’, “uma coisa extraordinária”.

Na sua opinião, isto não é mais do que a expressão do engenho perante as circunstâncias. “Este tema tem muito a ver connosco”, disse, acrescentando que “se olharmos para o nosso passado (...) vemos todo este engenho, todo este saber. São ofícios que o tempo marca, mas que o tempo também revela o grande valor que têm”.

Eduardo Jesus lembrou que a população bebe e absorve esta manifestação cultural que tem como palco Machico. No total, 76 entidades estão envolvidas na oferta deste evento, nos diferentes espaços apresentados pelo Mercado Quinhentista. “Não sei se temos mais algum evento na Madeira com esta dimensão. Com este cariz cultural, com este cariz de celebrar a nossa história e as nossas tradições, não há de certeza”, concluiu o governante.

O secretário regional aproveitou ainda a ocasião para endereçar um agradecimento especial a quem lidera o projeto, aos professores, aos alunos, e à comunidade em geral.

Ricardo Caldeira, da organização do Mercado quinhentista, ressalvou que o tema escolhido para esta edição é uma forma de lembrar e enaltecer todos os obreiros e artífices que fizeram destas Ilhas Atlânticas um testemunho da audácia e determinação do povo português, “assim como todos os que têm trabalhado para engrandecer o nosso mercado”.

52 grupos e projetos de animação irão atuar pelos vários palcos desta festa, sendo que 9 grupos profissionais vêm de fora, entre os quais um de Espanha, dos Açores e um dançarino egípcio.

Este ano, o evento irá contar com mais artesãos e será dado especial destaque ao artesanato tradicional.

Os cortejos de sexta-feira, dia 6, às 21h00, e de sábado, às 17, são os pontos altos de um certame que conta com cerca de 1.400 figurantes.

Recorde-se que tal como tem vindo a ser hábito, às 23 horas do primeiro dia do Mercado haverá um espetáculo piromusical integrado no Festival do Atlântico.