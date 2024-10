O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira está preocupado com a crescente pressão que o turismo massificado está a exercer sobre o património natural da Região, em particular na área do Fanal.

“O aumento significativo de visitantes no Fanal tem contribuído para o desrespeito por este património natural único. Registam-se casos frequentes de turistas que, na tentativa de captar a ‘foto perfeita’ para as redes sociais, sobem às árvores centenárias, como os Tis e Loureiros, provocando danos irreparáveis. Os ramos caídos, cada vez mais visíveis ao longo dos últimos anos, são testemunho da degradação que este comportamento tem causado”, afirma o PAN num comunicado emitido este domingo.

Para além do impacto direto da presença humana, acrescenta, “o Fanal sofre há décadas com outro problema grave: a presença de gado solto”. “Esta prática impede a regeneração da floresta Laurissilva, essencial para a preservação da biodiversidade única da Madeira. Enquanto o gado continuar a circular livremente, não será possível o crescimento de novas árvores”, lê-se na nota do partido.

Segundo Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira, “a degradação do Fanal é um reflexo da falta de uma gestão adequada dos nossos recursos naturais, sobretudo perante a pressão crescente do turismo. É imperativo que sejam implementadas medidas de proteção eficazes, que aliem a preservação ambiental à sensibilização dos visitantes. O Fanal é um tesouro que não podemos continuar a perder.”

Na mesma nota, o PAN Madeira reforça a necessidade urgente de um regulamento que proteja o Fanal e outros locais de elevado valor ambiental na região. “É essencial que sejam instalados avisos claros, com pouco texto e imagens ilustrativas, que alertem para a proibição de subir às árvores, deixar lixo ou arrancar plantas”, sublinha o PAN, que entende que “não podemos permitir que a floresta Laurissilva do Fanal continue a ser degradada desta forma”.

“A falta de regeneração natural, associada à pressão do turismo descontrolado e à presença de gado, está a condenar um dos mais valiosos patrimónios naturais da nossa terra. O PAN Madeira apela à implementação urgente de medidas de proteção e sensibilização para que possamos garantir a preservação deste tesouro natural para as futuras gerações”, conclui.