O coronel Nuno Santa Clara, autor do livro “Crónicas Desirmanadas”, apresentado esta manhã no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, alertou para o risco dos extremismos, mostrando-se contra “qualquer tipo de extremismo”, mas disse que os mesmos são “cíclicos”.

“Os extremismos são cíclicos, e é natural que as pessoas se sintam ultrapassadas, deixadas para trás, e depois têm de arranjar bodes expiatórios, sejam os emigrantes, os sindicatos, os empregados. É o modo fácil de resolver as questões. Arranja-se um culpado e vamos todos contra ele”, disse.

“Quando aquele culpado desaparece, arranja-se outro. É a técnica do salame, de fatia a fatia, e depois o que é que sobra?”, questiona, mas, clarificou, o “sistema não funciona assim”.