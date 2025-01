O partido Iniciativa Liberal (IL) apresenta a moção setorial intitulada ‘Madeira: + Autonomia, + Responsabilidade, onde Nuno Morna se assume como primeiro subscritor.

A moção será discutida e votada na IX Convenção da IL, a ter lugar em Loures nos próximos dias 1 e 2 de fevereiro.

“Esta moção não é um pedido de licença ao poder central, nem uma súplica por favores. É uma declaração de independência política e moral, uma afirmação de que a Madeira, com os seus recursos, as suas gentes e o seu espírito indomável, tem o direito — e o dever — de decidir o seu próprio destino. Não há liberdade sem responsabilidade, e é precisamente esta a visão que aqui se propõe: uma autonomia que não dependa das esmolas orçamentais de Lisboa, mas que se erga sobre os princípios liberais de autossuficiência, meritocracia e gestão eficiente”, pode ler-se em comunicado do partido.

O partido vinca que defende “o fim da figura do Representante da República, essa relíquia institucional que persiste como um insulto à inteligência e à capacidade dos madeirenses. Em vez de intermediários que apenas ecoam as vozes do Terreiro do Paço, a Madeira deve ter uma governação livre, que responda diretamente às necessidades da sua população, sem o filtro das conveniências políticas de Lisboa”, diz o partido, defendendo também uma revolução fiscal.