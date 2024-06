Nuno Morna, líder demissionário da Coordenação do Núcleo Territorial da Madeira da Iniciativa Liberal, assegurou hoje que vai continuar a colaborar com o partido e que estará na “linha da frente” do processo que vai eleger o seu sucessor.

“Fica o meu compromisso de continuar a colaborar com o Partido e de, até ao final da Legislatura, dar continuidade ao nosso lema, “FAZER A DIFERENÇA”, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira enquanto Deputado Único da Iniciativa Liberal”, lê-se em comunicado assinado por Morna.

“Como me compete, estarei na primeira linha da organização do processo eleitoral que irá eleger o próximo Grupo de Coordenação Local e passarei a liderança a quem os membros do Núcleo entenderem democraticamente eleger”, lembra ainda o dirigente, que observou que “para além de razões pessoais que só a mim e aos meus dizem respeito, entendo ter tomado a decisão de forma ponderada, consciente e serena”.

“Tive em consideração o que ouvi de várias pessoas da minha total confiança e, claro, da minha família”, disse ainda, observando que “nos últimos tempos temos passado por uma grande instabilidade política a nível nacional e regional”.

“Não prevendo o que possa acontecer no futuro do país e da Região, considero que este é o momento ideal para que haja uma renovação no Núcleo Territorial da Madeira de modo a criar novas estratégias para que a Madeira seja cada vez mais liberal”, afirmou.

“As considerações que têm andado de boca em boca sobre a minha demissão dizem muito mais de quem as faz do que de mim. Estarei amanhã na Assembleia a defender o que sempre disse com clareza e verticalidade. Possam todos dizer a mesma coisa”, rematou.