Nuno Maciel acusa PS de “queimar a autonomia” com comissão de inquérito em Lisboa

No início da sessão plenária de hoje, no parlamento madeirense, Nuno Maciel criticou a constituição de uma comissão de inquérito na Assembleia da República, com o cunho do PS/Madeira, também de apuramento sobre as responsabilidades e coordenação dos incêndios de agosto último.

Na declaração política antes do período da ordem de trabalhos, o deputado do PSD sustentou que “já não há pudor para esconderem o ressabiamento por nunca terem sido escolhidos pelos madeirenses. Queimam a autonomia, atropelam o estatuto político administrativo da Região”.

O deputado do PSD entende que, para o PS/Madeira “a Madeira continua a ser ilha adjacente, e a luta de séculos pelo processo autonómico”, porque “interessa-lhes o umbigo partidário”.

Nuno Maciel considerou ainda que ontem foi “um dia de luto pelo desrespeito pela autonomia”, com os dois parlamentos nacional e regional a se debruçarem sobre incêndios. “Um dia normal no parlamento da Madeira”, mas um atentado à autonomia a nível nacional, sublinhou o parlamentar.