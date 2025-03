“Nunca fomos um destino de massificação e o futuro será de crescimento controlado, de qualidade e a aposta terá se ser na diversificação, de forma a não estarmos dependentes de um único mercado”. Estas as primeiras palavras de Miguel Albuquerque, no arranque da BTL, na qual a Madeira assume um espaço de particular destaque, elogiado por todos.

O presidente do Governo Regional marcou também o ciclo de conversas no palco, outra das atratividades do stand madeirense.

Albuquerque lembrou o papel fundamental da Madeira e Algarve na exploração do turismo enquanto negócio, regozijando que hoje todos reconhecem esse mérito. “Hoje, o turismo assume-se como um pilar de desenvolvimento local”, disse, projetando que “há que continuar um percurso de melhoria, de melhorar o rendimento e desenvolver mais atrativudades”, complementou, deixando essa certeza de que não haverá massificação.