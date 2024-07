A obra de construção do Núcleo de Expressão Artística da Quinta do Leme foi concluída nos primeiros meses deste ano. Nesse sentido, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 16 horas, o “novo serviço disponibilizado à população”.

“Tratou-se de uma reabilitação profunda num dos edifícios existentes no empreendimento da Quinta do Leme, na rua com o mesmo nome, que se apresentava em elevado estado de degradação, dando assim continuidade à política do Governo Regional em reabilitar integralmente os imóveis inseridos no complexo da Quinta do Leme”, refere nota do Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira.

A obra, que foi executada através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, vem permitir a criação de um espaço destinado ao Núcleo de Expressão Artística, tutelado pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, respondendo assim aos anseios dos seus utilizadores e criando condições de trabalho adequadas ao seu perfeito funcionamento.

No Piso 1 do imóvel, foi criada uma sala de formação para cerca de 20 pessoas, criadas duas salas para atelier de costura, uma sala de costura e têxteis, uma lavandaria e uma arrecadação, sendo igualmente reabilitados os vestiários e as instalações sanitárias existentes. As redes elétrica e de telecomunicações foram integralmente reabilitadas.

O edifício foi integralmente reabilitado pelo seu exterior, executando uma nova cobertura, isolando termicamente as paredes exteriores e substituindo os respetivos os vãos, garantindo um melhor conforto térmico no seu interior.

No exterior foi ainda reparado o pavimento existente e criada uma rampa de acesso ao Piso 1, garantindo assim uma melhor acessibilidade aos utilizadores, eliminando as barreiras arquitetónicas existentes.

A obra representou um investimento de 380 mil euros (IVA incluído) e teve um prazo máximo de execução de 4 meses.