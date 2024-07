O Núcleo das Comunidades do JPP manifestou-se solidário com as preocupações que têm sido manifestadas pela comunidade luso-venezuelana residente na Madeira sobre a situação pós-eleitoral na Venezuela. Através de um comunicado, o partido reforça os apelos à diplomacia portuguesa, à União Europeia e à comunidade internacional para que “pressionem as autoridades eleitorais venezuelanas a publicar os resultados eleitorais completos, de forma transparente e imediata”.

“Depois do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela ter anunciado a vitória do atual Presidente Nicolas Maduro com 51,2% dos votos contra os 44,5% do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, da Plataforma Unitária Democrática, vários países recusam-se a reconhecer os resultados proclamados e consideram o processo eleitoral ‘uma verdadeira fraude’”, relembra a mesma fonte.

O JPP sublinha que “tem acompanhado com atenção a situação na Venezuela desde a noite Eleitoral, através do encarregado pelo Núcleo das Comunidades JPP, Marcos da Silva, um luso-descendente radicado na Madeira que tem recolhido informações sobre o momento político atual junto dos familiares que vivem naquele imenso país”.