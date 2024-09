Núcleo da Madeira arrecadou 2 mil euros para a causa oncológica

A 13.ª Edição do Torneio de Andebol de Solidariedade ‘Um Golo Pela Vida’, destinado à causa oncológica, permitiu angariar 2 mil euros para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC).

Este evento realizou-se ontem, dia 7 de setembro, no Pavilhão do Funchal, tendo, segundo o núcleo, registado “uma boa adesão de equipas e de simpatizantes da modalidade, de todas as idades”.

Ivelice Gonçalves, voluntária do NRM-LPCC e promotora do torneio, que contou também com o apoio da Associação de Andebol da Madeira (AAM) e patrocínio dos clubes que lhe estão associados, destaca “o êxito desta iniciativa”, lembrando que “este projeto nasceu em 2010 porque, após ter sido diagnosticada com cancro, em 2009, sempre teve vontade de ajudar aqueles que também passaram por um processo de tratamentos invasivos e de sofrimento”.

“Juntar a família do andebol, modalidade que abraço desde a minha infância, à causa oncológica, foi das coisas mais valiosas que eu poderia ter feito acontecer e da qual tenho muito orgulho. Tenho muita gratidão por toda a ajuda que todos, sem exceção, me têm proporcionado”, afirmou, salientado o apoio do NRM-LCPP desde logo a este projeto.

“O NRM-LPCC, a AAM, os clubes associados, colaboradores e voluntários contribuíram em massa, uma vez mais, no que concerne aos géneros e contribuições para as barracas de ‘comes e bebes’ e para as diferentes funções destinadas para os diversos efeitos”, reforçou, sublinhando que “esta angariação de fundos tem como objetivo principal ajudar, de alguma forma, o doente oncológico e a sua família”.

A este propósito, o presidente do NRM-LPCC, Ricardo Sousa, realça que “o total angariado neste evento será reservado para uma cama articulada ou uma cadeira de rodas”, acrescentando que esta é uma iniciativa que se enquadra no conjunto de projetos e iniciativas desenvolvidas pelo Núcleo Regional da Madeira, no âmbito da missão, objetivos e orientações estratégicas da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Recorde-se que a Liga Portuguesa Contra o Cancro se assume como uma entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e à família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.