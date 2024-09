Novos órgãos sociais da Casa do Povo de São Roque do Faial tomam posse esta tarde

A tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo de São Roque do Faial para o quadriénio 2024-2028, decorrerá hoje, segunda-feira, 16 de setembro, pelas 19 horas na sede da Casa do Povo.

A representar o Governo Regional marcará presença o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.

Em representação da Câmara de Santana estará o vereador Gabriel Faria.