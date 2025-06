A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestrutura anunciou hoje a construção de um passeio pedonal na Estrada Regional 204, melhor conhecida como Estrada do Aeroporto. A obra será feita no sentido Tendeira-Assomada

A decisão surge após uma visita às obras de requalificação em curso no troço entre a Rotunda da Assomada e o Sítio da Tendeira e face ao elevado tráfego pedonal registado, lê-se em comunicado de imprensa.

O projeto inicial da empreitada PAMUS – Requalificação da Rede Viária Regional – Zona Leste – Fase II contemplava a requalificação do pavimento rodoviário, a reformulação da sinalização horizontal e vertical, bem como a execução de passeio e guarda-corpos apenas no sentido Assomada-Tendeira, não prevendo um passeio no sentido inverso.

De acordo com a nota enviada à nossa redação, com a constatação do fluxo pedonal significativo neste troço, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas, avança com a inclusão deste novo passeio. A entidade compromete-se a iniciar um novo procedimento, de forma célere, para assegurar a construção de passeios em ambos os sentidos, entre a Rotunda da Assomada e a Estrada do Portinho.

Esta intervenção visa melhorar as condições de circulação e segurança numa via que regista um fluxo significativo de peões, garantindo uma melhor acessibilidade e conforto para todos os utilizadores.