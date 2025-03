O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve junto à Rotunda Madre Virgínia, no Funchal, onde foi apresentado o projeto de construção do novo nó rodoviário de Santo António que terá o prazo de execução de dois anos e comportará um investimento de 8 milhões de euros.

“Este é um concurso que já está lançado, nós agora vamos aguardar (...), mas obviamente depois só o próximo governo é que pode adjudicar”, começou por explicar o governante a frisar ser “uma obra muito importante para a freguesia de Santo António, porque nós, neste momento, temos um conjunto diário de congestionamentos nas acessibilidades para a zona alta da freguesia, para o centro da freguesia, para o oeste e leste da freguesia”, conforme contextualizou, acreditando que a obra vai ajudar a melhorar essa situação. “E obviamente também esse congestionamento implica constrangimentos na própria Via Rápida”, objetivou.