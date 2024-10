Esta manhã, no Poiso, a Polícia Florestal já fazia ações de sensibilização e informação aos turistas que pretendiam realizar o PR do Areeiro - pico Ruivo.

A governante garantiu que só a partir de janeiro de 2025 todos os restantes PR passam a cobrar esta taxa, nos mesmo moldes, tendo em conta a carga humana nesses PR, por cada período do dia. Esta taxa será sempre cobrada com recurso ao Simplifica e espaços próprios para informar o turista.

Também hoje entrou em funcionamento o parquímetro pago no cimo do Pico do Areeiro, tendo Rafaela Fernandes garantido que já está finalizado o projeto para no estacionamento um pouco mais abaixo, para 300 viaturas. Além disso, a governante revelou que o GR está a tentar resolver a situação das rent-a-car, estando em cima da mesa a proibição de circularem até ao Areeiro.

PR1 só abre para o ano

Vai continuar fechado o Percurso Pedestre entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo. Neste momento, os turistas e locais podem fazer parte do percurso, mas não todo porque existem trabalhos a concluir. Só para o ano novo, no primeiro trimestre, poderá estar aberto ao público. Contudo, mesmo o turista que faz atualmente só parte do percurso terá de pagar os 3 euros da taxa de resíduos