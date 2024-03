Durante esta noite, a temperatura desceu até aos -1,4 graus no Pico do Areeiro. Deste modo, como seria de esperar, as regiões montanhosas voltaram a ficar cobertas por um manto branco, com o granizo a ‘pintar’ grande parte da paisagem, como foi o caso do Pico Ruivo.

Assista ao vídeo, publicado nas redes socais, que mostra o momento da queda de granizo: