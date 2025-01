O transatlântico Amera atracou hoje no Porto do Funchal, ainda de madrugada, para cumprir uma escala de 16 horas que contempla o desembarque de oito passageiros e o embarque de outros 121, embora a operação esteja condicionada à evolução das condições meteorológicas no Aeroporto da Madeira, segundo um comunicado de imprensa da APRAM.

O referido organismo refere que o navio foi o único navio dos três previstos para hoje que manteve a escala. O AIDAcosma e o Azura cancelaram as habituais escalas na Madeira, devido ao mau tempo no mar.

Ainda e acordo com a mesma nota, o Amera chegou ao porto funchalense, com 456 passageiros e 404 tripulantes.

“O Amera está a realizar um cruzeiro de 103 noites – que tem também a opção de 29 noites – que saiu de Bremerhaven a 13 de janeiro, com escalas em Vigo, Lisboa, agora, no Funchal, seguindo-se as Caraíbas, com escalas em Bridgetown, Grenada, Tobago, Guiana francesa, vários portos do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, peru, Equador, Panamá, Colômbia, Aruba, Curaçau, República Dominicana, Bahamas, Estados Unidos, Açores, Corunha, Honfleur e Bremerhaven, onde termina a viagem a 26 de abril”, recorda a APRAM.