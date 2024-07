Navio da Marinha Francesa faz duas escalas na Região

O navio da Marinha Francesa ‘Beautemps-Beaupré’ fará duas escalas no Porto do Funchal, nos próximos dias 5 e 8 de julho, pelas 9h00 e 10h00, respetivamente.

”Trata-se de uma escala de rotina e descanso da tripulação, havendo cumprimentos oficiais às entidades regionais , por parte do comandante do navio, do Adido de Defesa junto da Embaixada de França, em Lisboa e pelo signatário, no dia 5, da parte da manhã, um almoço oficial a bordo e uma cerimónia de deposição de flores também no dia 05 pelas 15H30, no cemitério de São Martinho, no monumento de homenagem aos mortos portugueses e franceses”, informa Eduardo Bonal da Silva, cônsul honorário da França, em comunicado.