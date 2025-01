Bom dia!

- O salão nobre da Câmara Municipal do Funchal acolhe, às 12h00, a entrega de prémios às lojas vencedoras do concurso ‘Montras de Natal’ - edição 2024.

- Pelas 12h00, na Casa-Museu Frederico de Freitas, Calçada de Santa Clara, o presidente do Governo Regional visita a exposição ‘Natal na Casa da Calçada’.

- A cerimónia da bênção das capas dos finalistas da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade está marcada para as 13h30, na sala de sessões do estabelecimento de ensino.

- No Centro Cultural John dos Passos, às 15h00, tem lugar a entrega de prémios de mérito Académico e Cívico a alunos da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

- No Fórum Machico, às 18h30, a tomada de posse para o biénio 2025/2026, da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do concelho Machico.

- No Largo do Município, a Venexos promove às 19h00 uma manifestação pela Venezuela.

- No salão nobre do Conservatório tem início, às 20h30, os concertos dos alunos do curso Profissional de Instrumentista e do curso profissional de Instrumentista de Jazz, da instituição para a comunidade.

- O Colégio dos Jesuítas, acolhe, a partir das 20h30, o ‘College Music Sessions’. O concerto de guitarra clássica tem entrada livre.