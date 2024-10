O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava recebeu, esta manhã, o comandante regional da PSP, Ricardo Matos, para a habitual apresentação de cumprimentos. Neste encontro, ambas as entidades mostraram abertura e disponibilidade para parcerias de colaboração.

Ricardo Nascimento aproveitou a ocasião para enaltecer “a forma empenhada como a PSP atuou nos últimos incêndios” e deixou claro que conta com o trabalho da PSP para a melhoria do dia-a-dia no concelho.

“Pedi também que fossem uma presença mais visível na rua. Sabemos que isto envolve meios humanos, mas a presença da PSP faz persuadir o crime”, referiu o autarca, explicando que tendo em conta as caraterísticas da Ribeira Brava, a orografia e a habitação dispersa, a visibilidade da polícia nos vários pontos do concelho evita situações desagradáveis.

Presente esteve também o subcomissário da esquadra da Ribeira Brava a quem já havia sido pedido especial atenção às questões da segurança e do trânsito automóvel.