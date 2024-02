“Não queremos influenciar a escolha que cabe ao partido que teve a maioria dos votos nas últimas eleições”

A consideração é trazida esta tarde ao Palácio de São Lourenço por Mónica Freitas (PAN), sobre a eventual apresentação de um novo governo e de um novo líder por parte do PSD/CDS-PP.

É uma solução que também agrada ao PAN, que já se manifestou contra eleições antecipadas devido ao “perigo” que pode representar, tendo em conta o crescimento dos populismos.

Embora o PAN não interfira na composição do governo, a deputada que é parceira parlamentar da coligação PSD/CDS-PP, deu a entender que deverá ser um nome que agrade ao partido que já exigiu que fossem afastados nomes implicados no processo.

Iniciaram-se esta tarde as audições no Palácio de São Lourenço aos nove partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, cujas reuniões serão repartidas por três dias. Hoje, são ouvidos o Bloco de Esquerda (15h00), o PAN (16h00) e a Iniciativa Liberal (17h00).As audições acontecem depois de formalizada a demissão de Miguel Albuquerque, desde segunda-feira, 5 de fevereiro, em gestão corrente.

Compete a Ireneu Barreto recolher a vontade de cada partido político quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político regional na sequência de um caso de alegada corrupção, que fez cair o Governo PSD/CDS-PP de Miguel Albuquerque, arguido no mesmo processo judicial.