Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a Câmara Municipal do Funchal realiza, na Escola Secundária Jaime Moniz, pelas 11h30, uma sessão intitulada ‘Vamos Refletir sobre a Mobilidade Urbana’, orientada para os alunos do ensino secundário e que incidirá sobre diversas temáticas, com especial enfoque na prevenção rodoviária, transporte público coletivo, mobilidade sustentável, entre outros.

* A reunião ordinária pública, descentralizada, da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 18h00, na Junta de Freguesia de Santo António da Serra, com 9 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, nº 12, realiza-se às 19h00 uma sessão das ‘Conversas de Abril’, que abordará a ‘FLAMA e o movimento independentista na Madeira’, contando com a intervenção do jornalista Nicolas Fernandez.

* O cantor Filipe Passos apresentará hoje, pelas 19h00, um espetáculo imperdível no auditório do Jardim Municipal. Este evento é gratuito e aberto a todos.

* A ilha dourada recebe, esta semana, entre os dias 19 e 22 de setembro, o Festival do Colombo, que propõe mais de 60 atividades de animação por vários espaços da Vila Baleira. A recriação do desembarque de Cristóvão Colombo na praia do Porto Santo como o ponto alto do cartaz está agendado para hoje às 19h45.

* Nesta quinta-feira, pelas 21h30, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com o Quinteto de Metais ‘Madbrass5’, no Reid´s Palace Belmond Hotel.