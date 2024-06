Bom dia e bom fim de semana!

- No Palácio de São Lourenço, às 10h00, a sessão de entrega de prémios do concurso literário ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’, presidida pelo representante da República para a R.A.M.

- Às 11h00, na Biblioteca Municipal do Funchal, a ‘Magia nas Palavras’, com Tatiana Carvalho.

- Pelas 12h00, o último espetáculo ‘Ciclo de concertos na Sé’, promovido pelo Conservatório protagonizado pelas Ninfas do Atlântico com a direção artística de Zélia Gomes e a participação do organista Paulo Silva.

- Das 14h00 às 21h00, no Largo da Nossa Senhora da Conceição, baía de Câmara de Lobos, a 3.ª edição do Green Market.

- A celebração da missa dos finalistas do ISAL está marcada para as 14h00, na Sé do Funchal.

- Em Machico, às 16h00, a reabertura do Mercado Quinhentista. A partir das 16h30 o Desembarque e o Cortejo do Fogo. À noite, pelas 23h30, o espetáculo pirotécnico ‘Fogo Preso’.

- Começa às 16h00, na Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas, a cerimónia da ‘Bata Branca’, que é a passagem dos alunos de Medicina dos anos pré-clínicos para os anos clínicos.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, às 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, um concerto inserido no Ciclo Jovens Solistas com os laureados do Concurso Jovens Talentos 2023, no clarinete André Costa e no violino Filipe Abreu.

- Às 21h00, na Fortaleza de São João Baptista do Pico, o espetáculo da ‘Ópera no Pico’ com o título: ‘A Mulher Fatal’, pela Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy.

- Pelas 22h30, o segundo espetáculo piromusical do Festival do Atlântico 2024 no Funchal. Esta noite apresenta-se a França com o tema ‘Eletro Swing’.