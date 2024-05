Município de Câmara de Lobos inaugura Caminho dos Silvas no próximo sábado

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai inaugurar, no próximo sábado, dia 18 de maio, o Caminho dos Silvas, no Estreito de Câmara de Lobos, numa cerimónia agendada para 10h00.

Com uma extensão de cerca de 200 metros representa um investimento municipal na ordem dos 270 mil euros e, segundo a Autarquia, a obra de alargamento da Travessa dos Silvas, uma obra municipal que irá facilitar a vida dos moradores e utilizadores desta via, encurtando a distância de acesso ao centro do Estreito e à Via Expresso dos moradores das zonas altas do Covão e proporcionando um acesso direto às residências existentes ao longo da via.

Com uma extensão aproximada de 200 metros, o novo arruamento resultante do alargamento da travessa existente, liga o caminho do Pico Covão à estrada José Aragão Pestana de Barros. Este projeto além de permitir a retirada de veículos dessas vias melhora também a acessibilidade para os residentes e proprietários dos terrenos circundantes, antes acessíveis apenas a pé.

A obra envolveu não apenas o alargamento do troço existente, agora com uma largura de 3 metros, mas também a instalação de uma valeta de drenagem de águas pluviais.

Além disso, foram realizados trabalhos para beneficiar a rede de abastecimento de água e para a execução de uma rede de saneamento de águas residuais ao longo de todo o percurso. Foram também construídos muros de suporte ao longo da via, com a reposição e criação de uma rede de rega para os terrenos agrícolas existentes.

O município, tendo em conta os compromissos ambientais assumidos ao nível da poluição luminosa e eficiência energética, reformulou a rede de iluminação pública existente, com a implementação de luminárias LED mais eficientes e amigas do ambiente.