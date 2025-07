Bom dia e bom fim de semana!

- Na Feira Agropecuária, na Santa do Porto Moniz, às 15h00, realiza-se o leilão de animais.

- A partir das 16h00, pode visitar a Expomadeira, no Estádio do Marítimo - (Barreiros).

- Às 17h00, na Igreja do Colégio, a cerimónia da Bênção das Pastas dos finalistas da Universidade Aberta na Madeira.

- Na Camacha, arranca o evento ‘Camacha de Ontem, Madeira de Sempre’ às 17h30, com o cortejo etnográfico e a abertura do espaço da mostra etnográfica com atividades artesanais e gastronomia.

- Na Praça do Povo, Funchal, a partir das 17h00, há ‘Sabores do Atlântico’ no festival de gastronomia.

- No Caniçal, decorre o Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco, com muita animação e gastronomia com abertura às 18h00.

- Sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00, o espetáculo ‘Matagal’, dirigido por Eduardo Breda.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 18h00, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com a orquestra de cordas, Ensemble XXI com o violinista Filipe Abreu.

- Às 21h00, no Centro de Congressos da Madeira, o espetáculo de stand-up ‘Tons de Comédia’, com Hugo Sousa, Gilmário Vemba e Murilo Couto.

- No último dia do Funchal Jazz Festival, no Parque de Santa Catarina, atua às 21h30 Fred Hersch Trio e pelas 23h00 Maria Schneider& Orquestra de Jazz do Funchal.