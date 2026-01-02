Muita chuva na cordilheira montanhosa e vento forte nas Selvagens

Até ás 15 horas, no Pico do Areeiro choveu 42,4 milímetros por metro quadrado desde as 00 horas, mas foi no Chão do Areeiro que acumulou mais chuva.

A precipitação acumulada desde as 00 horas na Madeira foi mais significativa nas zonas de maior altitude, com destaque para o Chão do Areeiro, onde o total de chuva atingiu 44,9 milímetros, o valor mais elevado registado até às 15 horas. Segue-se o Pico do Areeiro, com 42,4 milímetros, confirmando o impacto mais expressivo da instabilidade no maciço central da ilha. Monte (31,1 mm), Prazeres (24,7 mm) e Funchal (19,9) foram outros locais que tiveram períodos de chuva.

No que respeita ao vento, o registo mais intenso ocorreu na Selvagem Grande, onde o vento máximo instantâneo desde as 00 horas atingiu 113 km/h, evidenciando condições meteorológicas adversas naquele arquipélago.

Quanto à temperatura, o valor mais baixo foi observado no Pico do Areeiro, onde os termómetros desceram até 0,5 ºC. No Funchal, na zona do Lido, a temperatura mínima chegou aos 13,7 ºC, enquanto a chuva teve um total de 13,0 mm. Recorde-se que Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja para o vento, para as regiões montanhosas da Madeira, o qual entrará em vigor às 03h00 da próxima madrugada.