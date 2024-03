O MPT quer saber a razão pela qual a CMF, conforme indicam, contrata serviços externos de uma empresa para gerir os semáforos no Funchal.

“Não acreditam nas capacidades dos quadros municipais? Existem razões exógenas como por exemplo a necessidade de se gastar um orçamento cujo objetivo não foi cumprido por limitar demasiado as despesas?”, questionam.

“Porque razão, então, insiste o edil desta cidade em contratar mais pessoal para a CMF? Será que não seria mais benéfico alocar essa prestação de serviços a entidades externas? No limite, alocamos a prestação de serviços da presidência a outsourcing... de certeza que sairia mais barato. Não se percebe que uma autarquia da dimensão da autarquia do Funchal, com todos os quadros e elementos qualificados que dela fazem parte tenha de recorrer externamente a um serviço como este!”, reitera o deputado Municipal do Funchal eleito Pelo Partido da Terra, Valter Rodrigues.