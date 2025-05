Os setores da agricultura e das pescas são, no entender do Partido da Terra, pilares essenciais para a economia local e da identidade cultural madeirense. Mas, apesar disso, enfrentam “desafios graves”. E são eles, dificuldades no escoamento da produção, envelhecimento dos profissionais, fraca renovação geracional, elevado custo dos fatores de produção, quotas europeias penalizadoras e ausência de uma política nacional eficaz para as Regiões Ultraperiféricas.

Aquele partido que se apresenta como força política humanista, descentralizadora e defensora da justiça social e ambiental, refere, através de Ricardo Camacho, cabeça de lista pelo círculo da Madeira, que vai às eleições de domingo com propostas concretas e realistas para melhorar a vida dos cidadãos.

Assim, além da agricultura e das pescas, propõe o restabelecimento de uma linha ferry que assegure o transporte de mercadorias e passageiros de forma regular e a preços acessíveis entre a Madeira e o continente.