Motociclistas vão contribuir para a diminuição da pegada ecológica na Madeira

A Associação de Motociclismo da Madeira estabeleceu uma parceria com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) no sentido de realizar uma gestão partilhada de 1.000 m2 de um terreno localizado no Caminho dos Pretos, uma área incluída na faixa corta-fogo e que atravessa as zonas sobranceiras à cidade do Funchal.

O acordo foi estabelecido entre a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, o presidente do IFCN, Manuel Filipe, e o presidente da Associação de Motociclismo da Madeira, Colin Ferreira.

Segundo Colin Ferreira, esta é uma forma da associação contribuir para a diminuição da sua pegada ecológica.

Este tipo de ação enquadra-se no projeto designado de Carbon Offset, da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, que visa, no âmbito de uma política crescente de responsabilidade ambiental e de adaptação às alterações climáticas, permitir às entidades interessadas diminuírem a sua pegada ecológica, através da compensação do carbono emitido para a atmosfera em resultado da sua atividade.

Em comunicado, Rafaela Fernandes lembra que “de uma forma proativa de combate e mitigação das alterações climáticas, estão a ser disponibilizadas bolsas de terrenos na faixa periurbana da cidade do Funchal para a implementação de práticas de boa gestão florestal, havendo já algumas intervenções realizadas no âmbito desta iniciativa”.

No âmbito do acordo firmado, o Governo Regional cede espaços à Associação de Motociclismo da Madeira para a realização das atividades promovidas no âmbito da Escolinha Supermoto.

Ficou igualmente estabelecida a cedência da Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, para a promoção de ações de sensibilização e formação na área da segurança rodoviária.