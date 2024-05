I Liga: Benfica com quase um milhão de adeptos no Estádio da Luz

O Benfica lidera o ranking de espetadores com quase um milhão de pessoas nos jogos da I Liga de futebol disputados no Estádio da Luz, o que representa uma taxa de ocupação média superior a 87%.

Segundo dados da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), 956.219 pessoas estiveram nos 17 jogos disputados em casa pelos ‘encarnados’, com uma média de 56.248 por partida e taxa de ocupação média (número pessoas presentes em relação à capacidade do estádio) de 87,53%. O Estádio da Luz é o maior em Portugal, com capacidade oficial de 64.642 lugares

Já o Sporting, que conquistou o título, surge no segundo posto desta tabela, com 681.727 espetadores, uma média de 40.102, o que representa uma ocupação média de 79,97%, num recinto com capacidade para cerca de 50 mil espetadores.

Quanto ao FC Porto, está em terceiro na lista do acumulado de época, com 644.503 – 37.912 de média por jogo -, com 75,77% de taxa de ocupação média do Estádio do Dragão.

Em relação aos dados no final da primeira volta, Benfica e FC Porto baixaram ligeiramente o registo de adeptos, ao contrário do Sporting, que subiu, não sendo alheio o facto de ter liderado a prova a caminho do 20.º título de campeão nacional.

Depois dos três ‘grandes’, surgem Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e Boavista como os clubes com mais adeptos nos estádios, com 295.592, 262.566 e 180.658, respetivamente.

No lado contrário da lista, estão Arouca e Portimonense, com apenas 33.067 e 39.893 espetadores nos 17 jogos disputados em casa, respetivamente. Já o Casa Pia, que joga em Rio Maior os seus jogos em casa, está em 15.º no ranking total, com 45.173, um média de 2.657 por partida.

No total, os estádios que receberam os 306 jogos da I Liga acolheram 3.707.290 espetadores.

Já em relação à taxa de ocupação média, Casa Pia, Desportivo de Chaves e Boavista são os que apresentam pior registo, com 38,06%, 38,33% e 38.83%, respetivamente, ou seja, pouco mais de um terço da capacidade dos respetivos recintos de média por jogo.

Quanto às jornadas, a quarta foi a que registou mais adeptos nos estádios, com um total de 147.892, numa ronda em que FC Porto e Benfica jogaram em casa e o Sporting de Braga recebeu o Sporting.

Seguem-se a 15.ª ronda, com 146.236, e a segunda jornada, com 145.812, ambas com ‘águias’ e ‘dragões’ a jogarem no seu recinto.

Em relação a jogos, o clássico da sétima jornada entre Benfica e FC Porto foi o jogo com mais assistência na época, com 62.247 adeptos, seguindo-se a receção dos ‘encarnados’ aos ‘leões’, da 11.ª ronda, com 62.166.

O Benfica domina também este ranking, com 14 jogos dos seus 17 jogos em casa com o melhor registo, sendo o primeiro que não é dos ‘encarnados’ a receção do Sporting ao Portimonense, que contou com 49.557 espetadores, na 32.ª jornada, quando os ‘leões’ já estavam muito perto de assegurar título.

O jogo do FC Porto com mais assistência foi a receção ao Benfica, na 24.ª jornada, com 49.013 adeptos no Estádio da Dragão, mas que no total é apenas a 18.ª melhor assistência da temporada.