Equipas de socorro recuperam corpo do Presidente iraniano e restantes vítimas do acidente aéreo

As equipas de socorro iranianas recuperaram hoje os restos mortais do Presidente, Ebrahim Raissi, e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no domingo no noroeste do Irão, anunciou o Crescente Vermelho.

”Estamos a transportar os corpos dos mártires para Tabriz”, a principal cidade do noroeste do país, disse o chefe do Crescente Vermelho, Pirhossein Koulivand, à televisão estatal, anunciando o fim das operações de busca.

Poucas horas antes, o Governo iraniano confirmava a morte do Presidente Ebrahim Raissi, acrescentando que o desastre não vai causar “qualquer perturbação na administração” do Irão.

”O Presidente do povo iraniano, trabalhador e incansável, (...) sacrificou a sua vida pela nação”, disse o executivo de Teerão, num comunicado após a primeira reunião desde o acidente.

O helicóptero que transportava Raisi e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, despenhou-se na zona de Kalibar.

O acidente ocorreu domingo, quando a comitiva regressava da zona de fronteira com o Azerbaijão, onde Raisi inaugurou uma barragem em que participou o homólogo azeri, Ilham Aliyev.