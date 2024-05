I Liga: Mais de 3,7 milhões de espetadores, máximo nos últimos 12 anos

Cerca de 3,7 milhões de espetadores assistiram nos estádios aos jogos da I Liga de futebol na época 2023/24, número mais elevado das últimas 12 temporadas, segundo dados do sítio oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

No total, foram 3.707.290 nos 306 jogos disputados, número que supera a época 2017/18, em que estiveram nos estádios 3.655.213 espetadores, o anterior melhor registo destes 12 anos.

O número de espetadores desta época significa uma média por jornada de cerca de 109.038 mil adeptos nos estádios, cerca de 12.115 por jogo, valores que também são aos mais altos que foram registados.

De acordo com os dados disponibilizados no site da LPFP, entre 2012/13 e 2023/24, esta é a primeira vez que se ultrapassa a barreira dos 3,7 milhões, sendo que as temporadas 2019/20, 2020/21 e 2021/22 foram afetadas pela pandemia da covid-19, que levou a que jogos fossem disputados à porta fechada ou com número reduzido de adeptos.

Já os números totais das épocas 2012/13 e 2013/14 são mais baixos pelo facto de o campeonato ter sido disputado por apenas 16 equipas, e não as 18 atuais.

O registo da atual temporada, como sempre acontece, é influenciado pelos números dos três ‘grandes’, com Benfica (956 mil), Sporting (682) e FC Porto (645) a somarem, juntos, cerca de 2,3 milhões de espetadores nos seus jogos em casa.

Vitória de Guimarães e Sporting de Braga são as outras equipas que ultrapassam a barreira dos 250 mil adeptos.