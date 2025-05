Terminou ontem, domingo, a XIV Mostra Regional da Truta / Rota da Sidra e o XXXI Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, evento organizado pela Casa do Povo de São Roque do Faial de 21 a 25 de maio, de acordo com o programa amplamente divulgado.

As atividades programadas foram cumpridas na íntegra, e quando assim é, o balanço do evento só pode ser positivo.

A sessão de encerramento foi presidida pelo diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, em representação do Governo Regional.

Na ocasião, o governante aproveitou para destacar o trabalho desenvolvido pela Casa do Povo ao longo do ano, e que está à vista de todos. Mostrou-se satisfeito pela adesão do público no último dia do evento, o que vem demonstrar que vale a pena continuar com a Mostra Regional da Truta / Rota da Sidra.

Aproveitou para agradecer todos os intervenientes no certame, de modo especial os produtores de sidra da Madeira.

O presidente da Junta de Freguesia, Gonçalo Jardim, no uso da palavra, voltou a lembrar aos governantes a construção da sidraria de São Roque do Faial, que nos últimos anos tem sido uma reivindicação dos produtores de sidra de São Roque do Faial. Louvou o trabalho da Casa do Povo e a defender a continuidade da Mostra Regional da Truta e Rota da Sidra.

Por sua vez, o presidente da Casa do Povo, Heliodoro Dória, aproveitou para agradecer a colaboração de todos para o sucesso de mais uma mostra regional da truta destacando os comerciantes presentes que, apesar do muito trabalho que têm nos seus estabelecimentos, não deixaram de se fazer representar na mostra regional confeccionado a truta e servindo sidra de excelente qualidade.

Voltou a agradecer o apoio que a Casa do Povo recebe para a organização da mostra regional, mas salientou que os mesmos têm de ser reforçados, pois se assim não acontecer dificilmente a Casa do Povo continuará a organizar um evento desta envergadura.