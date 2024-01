A VIII Mostra da Poncha e do Mel realiza-se nos próximos dias 26, 27 e 28 (sexta-feira, sábado e domingo), na Praceta da Serra de Água, na Ribeira Brava, com os habituais stands de comes e bebes.

A animação estará por conta de grupos e artistas regionais e de um artista nacional, conforme destaca a Casa do Povo da Serra de Água, entidade promotora do evento. Haverá também stand-up comedy e dança.

À poncha e ao mel, juntar-se-ão outros produtos, como o artesanato e os derivados do mel.

Segundo a organização, o programa contempla também, no dia 24 (quarta-feira), uma visita à Estação Zootécnica da Madeira Dr. Carlos Dória (Porto Moniz), um encontro de Apicultores da Região Autónoma da Madeira e três palestras técnicas abordando assuntos relacionados com a apicultura e a economia circular.