O candidato do PSD-M às legislativas regionais de domingo inicia a última semana de campanha no Porto Santo, onde voltou a insistir que não precisa do líder nacional do partido para fazer a campanha.

Sobre as recentes declarações produzidas por Pedro Nuno Santos, na Madeira, a afirmar que Luís Montenegro tem vergonha de Miguel Albuquerque e por isso não vem à campanha, o líder regional dos social-democratas sustentou que Pedro Nuno Santos “nada fez”.

“É um líder que deixou tudo onde ele esteve, desde a TAP à Ferrovia, nada fez. Foi só conversa fiada e eu não preciso, nem o PSD-M precisa, de bengalas ou andarilhos para umas eleições regionais. O PS, uma vez que é aquela estrutura provinciana de cá, é que traz as bengalas e os andarilhos para ajudar. Nós somos uma estrutura autónoma”, vincou Albuquerque à margem da inauguração da segunda loja do grupo Nico’s, no Porto Santo.