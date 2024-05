Foi José Alves que anunciou a pretensão de “em breve”, mas não já este ano, abrir na ilha dourada um Nico’s Burguer, como os do Funchal.

“É um investimento que sempre quisemos fazer aqui, no Porto Santo”, afirmou sobre a Lambeca Nico’s, recém-inaugurada.

Mas há mais: “Temos previsto mais um investimento que é o verdadeiro Nico’s”, começou por enquadrar o empresário José Alves, advogando ser uma zona necessitada de alguma renovação e que por isso se sente satisfeito com mais este negócio, mas já de olho no novo.

“É um nome de cá do Porto Santo que pertence a todo o Porto Santo”, disse sobre as Lambecas, explicando que, no que concerne ao novo espaço, ainda estão em negociações porque querem um espaço amplo. Esta nova loja gerou cinco novos postos de trabalho diretos e representa um investimento de trezentos e vinte mil euros.