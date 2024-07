Já numa fase de alegações finais, concedida a todas as forças partidárias representadas no Parlamento da Região, Nuno Morna rebateu todas as questões do maior PIB de sempre. Diz que merecemos uma Madeira em que o “crescimento económico” beneficie todos e não uma elite privilegiada.

“Aceito os dados oficiais que dizem que o PIB da Região tem vindo a aumentar”, mas perguntou Nuno Morna (IL), porque é que isso não se traduz, efetivamente, na maioria dos madeirenses.

O liberal diz que o crescimento do PIB está sustentado na monocultura do Turismo e pede estratégia.