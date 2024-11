Decorreu, esta manhã, na Vila da Ponta do Sol, junto ao jardim do parque de estacionamento, a cerimónia de inauguração do Monumento de Homenagem em Honra e Memória dos Combatentes do Concelho da Ponta do Sol de autoria do escultor Luís Paixão.

A cerimónia militar que se lhe seguiu, com Deposição de Flores junto ao Monumento em memória dos combatentes do Concelho de Ponta de Sol, foi presidida pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto.

O momento contou com a presença da presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, do secretário-geral da Direção Central da Liga dos Combatentes, coronel Faustino Alves Lucas Hilário, do presidente da Direção do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, Tenente-Coronel Bernardino Laureano, bem como dos representantes das Forças Armadas e das instituições e movimento associativos do concelho, entre outros convidados.

“É por vós que aqui estamos hoje! Soldados, Combatentes, Homens que foram à Luta por Portugal. A mais nobre forma de servir a causa pública é arriscar a sua própria vida e estes homens fizeram-no por todos nós. É por isso, com toda a humildade e profundo reconhecimento que hoje temos a oportunidade de descerrar este busto em memória dos Combatentes da Ponta do Sol, lembrando todos os que por nós e pela Pátria combateram em diversos cenários de guerra” disse Célia Pessegueiro.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, também nas qualidades de ponta-solense e de ex-combatente, recordou os seus irmãos Alcino, com quem esteve em Moçambique, e Orlando que combateu em Angola e o sentimento dos pais.

“Durante cerca de seis anos, os meus pais viveram a angústia e as incertezas decorrentes de ter os seus filhos empenhados na Guerra Colonial. Ao falar dos meus irmãos e dos meus pais, penso em todos os nossos conterrâneos e nas suas famílias que sofreram durante vários anos as agruras de uma guerra injusta, sem causa nobre a sustentá-la, travada contra os ventos da História” e acrescentou que “são eles, os ponta-solenses que serviram na Guerra Colonial, sobretudo os que caíram no campo da honra, que vejo plasmados no monumento que temos diante de nós. Inclino-me perante as suas memórias e digo, parafraseando Camões: ditosa terra que tais filhos teve”.

Seguiu-se a deposição de Flores na Base do Monumento, as Honras Militares aos Mortos em Campanha, a Invocação Religiosa, pelo Senhor Padre – Tenente Capelão Marco Abreu, e os toques alusivos às cerimónias que terminaram com um Madeira de Honra.

“Este monumento, há muito desejado pelo Município da Ponta do Sol, representa o respeito e consideração pelos filhos da terra e é uma merecida homenagem aos homens e mulheres do concelho que, em diferentes cenários de guerra e conflito, representaram o nosso país. Por esta razão foram vários os Ex-Combatentes, familiares e amigos que fizeram questão de marcar presença”, vinca a autarquia.