Mónica Freitas, do PAN, abordou, esta manhã, a ainda discriminação sobre as mulheres numa altura em que se assinala o 25 de Abril.

Nos 50 anos da democracia e da liberdade, a deputada considera que devíamos ter aprendido muito mais a respeitar as pessoas: “Não só da geração do 25 de Abril, mas tenho em mim todas as mulheres que lutaram para ter voz”, defendeu na cerimónia que decorre no salão nobre do Parlamento regional.