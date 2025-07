Mónica Freitas foi hoje anunciada como candidata do PAN à liderança do município do Funchal para as próximas eleições autárquicas, enquanto que Válter Ramos encabeça a lista para a câmara de Santa Cruz.

O PAN vai ainda concorrer à liderança das juntas de freguesia de Santo António, com Vitor Gomes, e do Caniço, também com Válter Ramos.

Ou seja, o partido apresenta candidatura a duas câmaras e duas juntas, para lutar pelas suas causas, como espaços verdes e causa animal, mas também com a habitação em foco.