Para Mónica Freitas, deputada única do PAN, é preciso “ver para crer”, sendo essa a postura que o partido tem em relação ao Chega, que, tal como noticiou o JM, vai apresentar uma moção de censura ao governo regional.

”Dado o historial desse partido, palavra dada não é palavra cumprida”. Mostrou-se surpreendida pelo anúncio de censura, dias depois da reunião preparatória do orçamento regional que resultou, segundo foi noticiado, na satisfação do Chega com os resultados do encontro.