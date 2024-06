O Calhau Beach Club apresentou hoje o próximo DJ convidado para a festa Tropical Beats: Mok Groove. No dia 6 de julho, a deslumbrante praia da Calheta será o cenário perfeito para um final de tarde inesquecível, recheado de batidas tropicais e ritmos envolventes, prometendo uma verdadeira celebração da música e da dança.

Como já é hábito, o programa das Tropical Beats também destaca os artistas regionais. A 6 de julho, a acompanhar Mok Groove, estarão os DJs madeirenses Ryan e Dea, garantindo momentos entusiasmantes entre as 16h00 e as 22h00.

Mok Groove é natural do Brasil, mas reside no Porto. O artista é uma figura incontornável da cena musical portuguesa e internacional, reconhecido pelos seus sets vibrantes e ecléticos, nos quais mistura grooves brasileiros, house, funk, disco, broken e breakbeat, garantindo uma experiência musical rica e diversificada para os ouvintes.

DJ residente nos clubes ‘Easy Selina’, ‘Ferro Bar’ e ‘Plano B’, no Porto, Mok Groove também atua frequentemente nos reputados ‘Café Vogue´, ´Café Au Lait’, ´Passos Manuel´ e ´Base Porto´, na mesma cidade, e no ´MusicBox´, em Lisboa. Fora de portas, já tocou no ´Riquela Club´, em Santiago de Compostela, e em festas em São Paulo, como ‘Balsa’, ‘Boteco Prato do Dia’ ou ‘Lions Club’. Entre 2009 e 2012, participou em todas as edições do conhecido festival ‘Virada Cultural de São Paulo’.

Mok Groove é também fundador do programa musical brasileiro ‘Cheio de Bossa’, e participa regularmente em diversos livestreamns, colaborando com projetos como ‘This is My House’, da DJ Mimi da Silva, ´Baile do Ganja´, de Daniel Ganjaman, ´Soul In the Horn´, de Natasha Diggs e DProsper, entre muitos outros.

Localizado na praia da Calheta, o Calhau Beach Club é o local perfeito para as tardes e noites de verão, disponibilizando um menu variado de comidas e bebidas para desfrutar entre os mergulhos na água cristalina da Calheta.

Para quem quiser aproveitar o conforto das camas balinesas disponíveis no espaço, existem dois pacotes especiais: o Luxurious Indulgence by Tropical Beats, que inclui uma garrafa de Pommery Brut Royal 75 cl e suculentos cones de tártaro de atum, ou o Elegance Delight by Tropical Beats com uma garrafa de Freixenet Ice Rosé 75 cl e uma variedade de ceviche com peixe em maracujá.